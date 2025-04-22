Як грім серед ясного неба, – солістка "Лісапетного батальйону" шокувала зізнанням про рак онуки

Наталія Фаліон, відома українська співачка та солістка гурту "Лісапетний батальйон", вперше відверто розповіла про важке випробування, з яким зіткнулася її родина. Вона поділилась історією онкології в її онуки.

Дівчина мала саркому кістки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Не пропустіть Ада Роговцева вперше за довгий час показала фото з онуком-захисником і його родиною

За словами співачки, її онука Христина вже шість років бореться з саркомою кісток, з якою зіткнулася у 15-річному віці. Діагноз став справжнім потрясінням для всієї родини, адже хвороба з'явилася несподівано.

Трагедія така, знаєте, як грім серед ясного неба. Ні з того ні з сього, молоде дівчисько, пацанка. Вже шостий рік десь дитини саркома. Звідки? Де взялася? Чому взялася?,

– поділилася виконавиця.

Наталія Фаліон з онукою / Скриншоти з інтерв'ю

Виявилося, що дівчина перенесла багато операцій, має штучне коліно та 60-сантиметровий шрам, але при цьому зберігає оптимізм і віру в майбутнє. Наталія Фаліон зазначила, що захоплюється та пишається своєю онукою, яка ніколи не втрачала жаги до життя.

Головна заслуга – вона сама, бо настільки така оптимістична вона, так цю хворобу сприйняла, що є хвороба, але вона обов'язково буде подолана... Скільки болю ця дитина перенесла і не втратила жаги до життя, не втратила оптимізму, вона завжди посміхається, завжди така впевнена в собі, в неї стільки планів, вона молодець,

– розповіла співачка.

Вона додала, що під час лікування мати дівчини весь час перебувала поруч із донькою, стежила за прийманням ліків, аналізами та всіма необхідними процедурами.

Попри те, що хвороба відступила, Христина, за словами своєї зіркової бабусі, має пожиттєву інвалідність другої групи і постійно проходить обстеження для запобігання рецидиву.

Зараз онука Наталії Фаліон навчається на журналіста і вже завершила чотири курси університету.

Інтерв'ю Наталії Фаліон: дивіться відео онлайн

Зауважимо, всього у солістки "Лісапетного батальйону" наразі вже сім онуків. Наймолодшому з них – 5 місяців. Хлопчика звуть Лука.

Напередодні співачка відверто розповіла про смерть 36-річного сина.