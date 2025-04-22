Девушка имела саркому кости. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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По словам певицы, ее внучка Кристина уже шесть лет борется с саркомой костей, с которой столкнулась в 15-летнем возрасте. Диагноз стал настоящим потрясением для всей семьи, ведь болезнь появилась неожиданно.

Трагедия такая, знаете, как гром среди ясного неба. Ни с того ни с сего, молодая девчонка, пацанка. Уже шестой год где-то ребенка саркома. Откуда? Где взялась? Почему взялась?,

– поделилась исполнительница.

Наталья Фалион с внучкой / Скриншоты из интервью

Оказалось, что девушка перенесла много операций, имеет искусственное колено и 60-сантиметровый шрам, но при этом сохраняет оптимизм и веру в будущее. Наталья Фалион отметила, что восхищается и гордится своей внучкой, которая никогда не теряла жажды жизни.

Главная заслуга – она сама, потому что настолько такая оптимистичная она, так эту болезнь восприняла, что есть болезнь, но она обязательно будет преодолена... Сколько боли этот ребенок перенес и не потерял жажды жизни, не потеряла оптимизма, она всегда улыбается, всегда такая уверенная в себе, у нее столько планов, она молодец,

– рассказала певица.

Она добавила, что во время лечения мать девушки все время находилась рядом с дочерью, следила за приемом лекарств, анализами и всеми необходимыми процедурами.

Несмотря на то, что болезнь отступила, Кристина, по словам своей звездной бабушки, имеет пожизненную инвалидность второй группы и постоянно проходит обследование для предотвращения рецидива.

Сейчас внучка Натальи Фалион учится на журналиста и уже завершила четыре курса университета.

Интервью Натальи Фалион: смотрите видео онлайн

Заметим, всего у солистки "Лисапетного батальона" сейчас уже семь внуков. Самому младшему из них – 5 месяцев. Мальчика зовут Лука.

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