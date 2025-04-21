На снимке, опубликованном 20 апреля, рядом с 87-летней актрисой можно увидеть не только внука-военного, но и его жену Викторию Степанкову и их маленького сына – правнука Роговцевой. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу знаменитости.

Не пропустите Самая большая мечта, – известный телеведущий в третий раз стал отцом и показал первые кадры дочери

Так, на фото можно увидеть, что большинство семьи надела на Пасху вышиванки – традиционную украинскую одежду имели на себе сама Ада Николаевна, Виктория и ее сын. Алексей вместо этого был в черной рубашке.

Что известно о внуке Ады Роговцевой, который в ВСУ

Алексей Степанков-Ткаченко до начала полномасштабного вторжения работал оператором-постановщиком, но после 24 февраля 2022 года принял решение стать на защиту Украины.

Ранее в интервью актриса рассказывала об особенностях общения с внуком, который прошел через боевые действия. По ее словам, даже такой простой звук как усталый вздох "Уфффф" может вызвать у Алексея ассоциации со свистом вражеских снарядов.

Известно также, что добровольцем на войну с Россией ушел и зять Ады Роговцевой – Алексей Скляренко.

Другие члены семьи участвуют в волонтерской деятельности, помогая стране в тылу.

Напомним, недавно Ада Роговцева сообщила о смерти близкой подруги.