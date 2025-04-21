В інтерв'ю Аліні Доротюк Наталія Фаліон поділилась, що у сина було хворе серце, передає Show 24. Співачка зізналась, що не знала про це і він теж.

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В нього було криве перенісся і треба було зробити операцію. В нього вічно був нежить. І він весь час капав каплі для носа,

– розповіла Наталія Фаліон.

У сина Фаліон був хронічний гайморит. Коли у нього почалася алергія на краплі, то звернувся до лікаря, який сказав, що потрібно негайно йти до кардіолога.

В п'ятницю в нас ще є концерт. В понеділок він має йти до кардіолога. А в суботу він помирає. Заснув і не прокинувся. У нього зупинилося уві сні серце,

– зізналась співачка.

Хто допоміг Наталії Фаліон пережити втрату сина

Синові Наталії Фаліон було 36 років. Учасниця гурту "Лісапетний батальйон" каже, що він був веселим, енергійним, гарним та розумним. Втрату сина співачці допоміг пережити коханий Сергій.

Наталія пригадала, що хотіла скасувати всі концерти, але чоловік не дозволив. На десятий день після смерті сина співачка вже поїхала на гастролі, тоді коханий її підтримував.

Інтерв'ю з Наталією Фаліон: дивіться відео онлайн

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