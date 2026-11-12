"Народила людині трьох дітей": Стася Ровінська поділилася жорстокою образою від ексчоловіка

Відома українська акторка та телеведуча Стася Ровінська, яка зараз разом із дітьми проживає у США, відверто поділилася болючим епізодом після розриву з ексчоловіком. Стася зізналася, що на тлі щоденних викликів її емоційний стан опинився на межі.

Живучи за кордоном, ведуча самостійно виховує дітей, займається їхньою освітою, побутом та паралельно будує кар'єру. У момент чергового емоційного зриву, коли стало неабияк тяжко від шаленого навантаження, Стася вирішила звернутися за підтримкою до колишнього чоловіка, поділившись своєю втомою та зневірою. Проте у відповідь почула болісні та образливі слова: "Г*вно не тоне".

Народила цій людині трьох дітей… Сил нема,

– зі сльозами на очах зізналася акторка.



Стася Ровінська показала образу чоловіка / скрин сторіз

У наступній сторіз Стася перепросила за свій емоційний стан і розповіла, що дуже втомилася. Очевидно, що жінка хотіла отримати підтримку від батька своїх дітей, який не тільки не підтримав, а ще й образив.



Ровінська про свій емоційний стан / скрин сторіз

Хто такий ексчоловік Стасі Ровінської та скільки вони були разом?

Стася познайомилася з Ярославом Ровінським ще у шкільні роки. Тоді дівчині було 13, а хлопцю – 16. Вони почали зустрічатися, а одного дня у 2014 році Стася та Ярослав спонтанно поїхали до РАЦСу і 21 січня зареєстрували свій шлюб. На той момент Стася вже була вагітна первістком. Вона та її коханий прожили в офіційному шлюбі понад 10 років.



Стася Ровінська з ексчоловіком та дітьми / Фото з відкритих джерел

За час їхнього шлюбу у пари народилося троє дітей – сини Еван та Еней і донька Емма. У травні цього року телеведуча офіційно повідомила про розлучення. Тоді вона не стала називати конкретних причин розриву, проте натякала, що тривалий час тягнула все на собі, самотужки вирішувала побутові проблеми та роками залишалася без належної уваги, любові й турботи з боку обранця.

На початку жовтня цього року відомий батько Стасі Семен Горов розповів, як його донька живе у США та чи планує повертатися до України.