Не яворина: яке насправді дерево посадили на могилі Степана Гіги

З народним артистом України Степаном Гігою попрощалися 15 грудня. Його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові – таким було прохання самого музиканта.

На трансляції похорону показали, що на могилі Степана Гіги посадили маленьке деревце. Це спричинило чимало суперечок та непорозумінь у мережі, пише 24 Канал.

Кому присвячена пісня "Яворина"?

Найбільшим хітом Степана Гіги є пісня "Яворина", де він виконує легендарні рядки: "На могилі моїй посадіть молоду яворину". Текст пісні належить Степану Галябарді. Поет написав цей вірш, що мав назву "У райськім саду", у 1995 році, присвятивши його Назарію Яремчуку.

Степан Галябарда пригадував, що не зміг приїхати на похорон Яремчука. Він дивився на прощання по телевізору й, надихнувшись, написав текст "Яворини". Але ніхто з композиторів не брався за музику до вірша. Якось Галябарда зустрівся зі Степаном Гігою та показав йому свій твір. Гіга сказав, що візьметься за нього.

Через якийсь час встаю вдома вночі, включаю інструмент, працюю. Зразу дзвоню Галябарді й на другому боці дроту чую обурене: "Ти дивився на годинник?". "Та не дивився, – кажу. "Ну то подивися! Перша година ночі!". За короткою перепалкою заспівав йому, запитую про враження і по хвилі чую: "Так, це воно!"

– розповідав Степан Петрович.

Так і народилась пісня "Яворина". Та хоч Степан Гіга співав її про Назарія Яремчука, а не про себе, то на його могилі теж вирішили посадити деревце.

Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн

Яке дерево посадили на могилі Степана Гіги?

У відео з похорону, яке поширюють у соцмережах, видно, що на могилі музиканта посадили молоду ялину, хоч у підписі йдеться про яворину. Це спричинило дискусії й нерозуміння серед користувачів.



На могилі Степана Гіги посадили ялинку / Скриншот з відео



У мережі не зрозуміли, яке дерево посадили на могилі Гіги / Скриншот з тредсу

Однак у трансляції прощання пояснили, що ялинку привезли з Закарпаття (де народився Степан Гіга) від друга музиканта. Через те що зараз грудень, з дерев може прийнятись тільки ялина.

Можливо, на могилі Степана Гіги ще посадять явір, але вже навесні, коли він зможе прийнятися.

Додамо, що яворина або ж явір – це велике листяне дерево з родини кленових, що може виростати у 20 – 35 метрів в обхваті. В українському фольклорі яворина є символом безсмертя. Раніше ми розповідали, чи посадили яворину на могилі Назарія Яремчука.