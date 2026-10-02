Вона була сусідкою його дружини: історія кохання Стінга і Труді Стайлер

Їхня історія почалася зовсім не як мила романтична комедія. Коли Стінг зустрів Труді Стайлер, він уже був одружений, мав дитину, а сама Труді жила буквально по сусідству.

Та стосунки, які на початку спричинили гучний скандал, витримали понад чотири десятиліття. У серпні 2026 року Стінг і Труді відзначили вже 34 роки шлюбу, а разом вони значно довше. Як вони позайомились і в чому секрет довгих стоцнків – розповідає 24 Канал.

Він побачив її на вулиці

Труді Стайлер згадувала, що вперше помітила майбутнього чоловіка ще влітку 1977 року. Стінг тоді пройшов повз неї вулицею із зеленим волоссям, і її першою реакцією було приблизно: цей хлопець мені подобається.



Стінг з дружиною / Фото gettyimages.



На той момент музикант ще не був світовою суперзіркою. Він жив у лондонському Бейзвотері з дружиною, акторкою Френсіс Томелті, та їхнім маленьким сином. Труді оселилася лише за кілька будинків від них. Згодом вона і Френсіс зблизилися, а сама Стайлер навіть працювала з нею в театрі.

Сам Стінг пізніше згадував про Труді значно романтичніше. Коли він уперше по-справжньому звернув на неї увагу, її шрам на обличчі не відштовхнув його – навпаки, музикант описував її як "пораненого ангела".

Роман, який точно не схвалювали таблоїди

У 1981 році між Стінгом і Труді почався роман, а в 1983-му вона завагітніла. На той момент музикант усе ще офіційно перебував у шлюбі. Сама Стайлер пізніше не намагалася романтизувати цю історію й визнавала, що вони обоє не пишаються тим, як усе почалося.

Стінг теж говорив про це доволі жорстко. Розпад першого шлюбу він називав "величезною психологічною подією" і зізнавався, що вважає той шлюб чи не єдиним великим провалом у своєму житті.



Стінг з дружиною / Фото gettyimages.



Тобто знамените "Every Breath You Take" писалося якраз у період його розриву з Френсіс і початку стосунків із Труді. І це особливо іронічно, враховуючи, що мільйони людей досі сприймають пісню як романтичну, хоча сам Стінг неодноразово пояснював, що вона про контроль, ревнощі й одержимість.

До весілля вони не поспішали

Стінг і Труді прожили разом приблизно десять років, перш ніж офіційно одружитися. 20 серпня 1992 року вони зареєстрували шлюб у Лондоні. Церемонія була максимально камерною: поряд були лише четверо близьких друзів. Наступного дня пара провела церемонію благословення у Вілтширі.

До цього часу в них уже були діти. Загалом Стінг і Труді стали батьками чотирьох дітей – Міккі, Джейка, Еліот та Джакомо. У самого музиканта шестеро дітей, ще двоє – від першого шлюбу.

І так, той самий міф про "сім годин"

Неможливо говорити про Стінга і Труді й не згадати історію, яка переслідує їх десятиліттями: тантричний інтим і нібито семигодинні марафони. Виявилося, що світ надто добре запам'ятав жарт.

Стінг пояснював, що знаменита фраза виникла під час інтерв'ю з Бобом Гелдофом, коли вони випивали й навмисно жартували. За його словами, історія розлетілася світом і перетворилася майже на окрему частину його біографії. Сам музикант пояснював тантру значно прозаїчніше – як уважність, близькість, розмови, дотики та вміння присвячувати час партнерові.

Труді до цього ставиться ще простіше: у 2019 році вона пожартувала, що історія вже, мабуть, облетіла всю Сонячну систему, і відмовилася вкотре її пояснювати.

Скандал із вагітною кухаркою

У 2007 році колишня особиста кухарка подружжя Джейн Мартін виграла справу в трудовому трибуналі після того, як втратила роботу під час вагітності. Суд встановив несправедливе звільнення та дискримінацію за статтю, а поведінку Труді в рішенні назвали "ганебною".

Мартін описувала дуже вимогливий стиль життя роботодавців і стверджувала, що від персоналу очікували фактично постійної готовності виконувати прохання сім'ї. Стінг і Труді заперечували, що погано ставилися до працівниці, та оскаржували рішення.

А ще вони познайомили Мадонну з Гаєм Річі

Труді була продюсеркою дебютного фільму Гая Річі "Карти, гроші, два стволи", а згодом саме на вечері у Стінга й Труді режисер познайомився з Мадонною.

У результаті Мадонна та Річі одружилися у 2000 році. Тобто подружжя Стінга може додати до резюме ще й пункт "голлівудські свахи".

Дітям – любов, освіта, але не мільйони

Ще один цікавий сімейний момент: Стінг уже багато років повторює, що не збирається залишати шістьом дітям величезні трастові фонди.

У 2014 році він заявив, що не хоче, аби великі статки стали для дітей "альбатросом на шиї". У 2026 році музикант фактично повторив цю позицію: освіту й необхідну підтримку він забезпечує, але діти мають працювати самі.

Досить радикальний підхід для людини, чиї діти могли б цілком законно обрати професію "спадкоємець Стінга".

У чому їхній секрет

Труді говорила, що в їхніх стосунках важливими залишаються чесність і здатність багато сміятися разом. Стінг формулює ще простіше: вони не лише кохають одне одного – вони справді подобаються одне одному як люди. Навіть через десятиліття музикант каже, що коли дружина заходить у кімнату, для нього вона наче стає світлішою.

У них також багато спільного поза романтикою. Подружжя займалося благодійними та екологічними проєктами, працювало у кіно, а їхній маєток у Тоскані став місцем, де збираються діти й онуки. Саме там вони традиційно святкують річницю весілля.

Іронія цієї історії в тому, що роман, якому на початку навряд чи хтось прогнозував щасливий фінал, виявився одним із найдовших союзів у шоу-бізнесі. 34 роки шлюбу, понад чотири десятиліття разом, четверо спільних дітей і одна легенда про сім годин, яку Стінг, здається, пояснюватиме до кінця життя.

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