Но эти отношения, которые вначале вызвали громкий скандал, продлились более четырех десятилетий. В августе 2026 года Стинг и Труди отметили уже 34 года брака, а вместе они гораздо дольше. Как они познакомились и в чем секрет их долгих отношений – рассказывает 24 Канал.

Он увидел ее на улице

Труди Стайлер вспоминала, что впервые заметила будущего мужа еще летом 1977 года. Стинг тогда прошел мимо нее по улице с зелеными волосами, и ее первой реакцией было примерно: этот парень мне нравится.



Стинг с женой / Фото gettyimages.



На тот момент музыкант еще не был мировой суперзвездой. Он жил в лондонском Бейзвотере с женой, актрисой Фрэнсис Томелти, и их маленьким сыном. Труди поселилась всего в нескольких домах от них. Впоследствии она и Фрэнсис сблизились, а сама Стайлер даже работала с ней в театре.

Сам Стинг позже вспоминал о Труди гораздо романтичнее. Когда он впервые по-настоящему обратил на нее внимание, ее шрам на лице не оттолкнул его – напротив, музыкант описывал ее как "раненного ангела".

Роман, который точно не одобряли таблоиды

В 1981 году между Стингом и Труди завязался роман, а в 1983-м она забеременела. На тот момент музыкант все еще официально состоял в браке. Сама Стайлер позже не пыталась романтизировать эту историю и признавала, что они оба не гордятся тем, что началось.

Стинг тоже высказывался об этом довольно резко. Распад первого брака он называл "огромным психологическим событием" и признавался, что считает тот брак едва ли не единственным большим провалом в своей жизни.



Стинг с женой / Фото gettyimages.



То есть знаменитая "Every Breath You Take" писалась как раз в период его разрыва с Фрэнсис и начала отношений с Труди. И это особенно иронично, учитывая, что миллионы людей до сих пор воспринимают песню как романтическую, хотя сам Стинг неоднократно объяснял, что она о контроле, ревности и одержимости.

С свадьбой они не спешили

Стинг и Труди прожили вместе около десяти лет, прежде чем официально пожениться. 20 августа 1992 года они зарегистрировали брак в Лондоне. Церемония была максимально камерной: рядом были лишь четверо близких друзей. На следующий день пара провела церемонию благословения в Уилтшире.

К этому времени у них уже были дети. Всего Стинг и Труди стали родителями четверых детей – Микки, Джейка, Элиота и Джакомо. У самого музыканта шестеро детей, еще двое – от первого брака.

И так, вот тот самый миф о "семи часах"

Невозможно говорить о Стинге и Труди и не упомянуть историю, которая преследует их десятилетиями: тантрический секс и якобы семичасовые марафоны. Оказалось, что мир слишком хорошо запомнил эту шутку.

Стинг объяснял, что знаменитая фраза возникла во время интервью с Бобом Гелдофом, когда они выпивали и специально шутили. По его словам, история разлетелась по миру и превратилась почти в отдельную часть его биографии. Сам музыкант объяснял тантру гораздо прозаичнее – как внимательность, близость, разговоры, прикосновения и умение уделять время партнеру.

Труди относится к этому еще проще: в 2019 году она пошутила, что история, видимо, уже облетела всю Солнечную систему, и отказалась в очередной раз ее объяснять.

Скандал с беременной поварихой

В 2007 году бывшая личная повариха супругов Джейн Мартин выиграла дело в трудовом трибунале после того, как лишилась работы во время беременности. Суд установил факт несправедливого увольнения и дискриминации по признаку пола, а поведение Труди в решении назвали "позорным".

Мартин описывала очень требовательный образ жизни работодателей и утверждала, что от персонала ожидалась фактически постоянная готовность выполнять просьбы семьи. Стинг и Труди отрицали, что плохо относились к сотруднице, и обжаловали решение.

А еще они познакомили Мадонну с Гаем Ричи

Труди была продюсером дебютного фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", а впоследствии именно на ужине у Стинга и Труди режиссер познакомился с Мадонной.

В результате Мадонна и Ричи поженились в 2000 году. То есть супруги Стинга могут добавить в свое резюме еще и пункт "голливудские сваты".

Детям – любовь, образование, но не миллионы

Еще один интересный семейный момент: Стинг уже много лет повторяет, что не собирается оставлять шестерым детям огромные трастовые фонды.

В 2014 году он заявил, что не хочет, чтобы большое состояние стало для детей "альбатросом на шее". В 2026 году музыкант фактически повторил эту позицию: образование и необходимую поддержку он обеспечивает, но дети должны работать сами.

Довольно радикальный подход для человека, чьи дети могли бы вполне законно выбрать профессию "наследник Стинга".

В чем их секрет

Труди говорила, что в их отношениях по-прежнему важны честность и умение много смеяться вместе. Стинг формулирует это еще проще: они не только любят друг друга – они действительно нравятся друг другу как люди. Даже спустя десятилетия музыкант говорит, что когда жена входит в комнату, для него она словно становится светлее.

У них также много общего помимо романтики. Супруги занимались благотворительными и экологическими проектами, работали в кино, а их поместье в Тоскане стало местом, где собираются дети и внуки. Именно там они традиционно отмечают годовщину свадьбы.

Ирония этой истории в том, что роман, которому вначале вряд ли кто-то предсказывал счастливый финал, оказался одним из самых длительных союзов в шоу-бизнесе. 34 года брака, более четырех десятилетий вместе, четверо общих детей и одна легенда о семи часах, которую Стинг, похоже, будет объяснять до конца жизни.

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