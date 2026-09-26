Майбутнє подружжя познайомилося студентами, а у вересні 2026 року відзначило вже 42 роки шлюбу. За цей час у Петра та Марини Порошенків народилося четверо дітей. То ж 24 Канал вирішив розповідає про історію кохання пари

Знайомство, якого могло не бути







Марина та Петро Порошенко / Фото з соцмереж



Марина Порошенко розповідала, що після одного з іспитів зимової сесії мріяла лише виспатися. Але друзі мали інший сценарій вечора й витягнули її на дискотеку в університетський гуртожиток. Там вона й зустріла Петра Порошенка. Марина тоді навчалася у медичному інституті, а Петро – на факультеті міжнародних економічних відносин Київського університету. За словами Марини, це було кохання з першого погляду.

Єдине "але": зустрічатися вони почали не наступного ранку, як того вимагав би хороший ромком, а лише приблизно через пів року. Зблизилися, коли обох відправили збирати врожай. Марина також згадувала, що під час побачень Петро шукав калюжі, аби мати привід перенести її на руках.

Весілля ледь не зірвала армія



Марина та Петро Порошенко / Фото з соцмереж



Приблизно через рік пара вирішила одружитися. Однак невдовзі після подання заяви Петру Порошенку прийшла повістка до армії. Романтика 1980-х: ти вже плануєш весілля, а держава раптом планує твоє життя трохи інакше.

Весілля все-таки відбулося 8 вересня 1984 року. Порошенка відпустили зі служби приблизно на 10 днів, після чого він повернувся до військової частини.

Є й ще одна майже кінематографічна деталь: за спогадами Марини, батьки наречених познайомилися фактично перед самою реєстрацією шлюбу. Представилися один одному прізвищами – і за кілька хвилин уже стали родичами.

Понад чотири десятиліття разом

Марина та Петро Порошенко / Фото з соцмереж



У подружжя четверо дітей – Олексій, близнючки Євгенія та Олександра і молодший син Михайло. А архівні фотографії з молодості Петро Порошенко й через десятиліття періодично публікує у соцмережах, вітаючи дружину з днем народження та річницями.

Тож історія, яка почалася зі студентської дискотеки, пережила армійську службу, чотирьох дітей і понад 40 років шлюбу. А Марина того вечора, нагадаємо, взагалі хотіла просто піти спати. Іноді друзі, які витягують тебе з дому, таки знають щось більше.

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