"Не витримали": Світлана Тарабарова з трьома дітьми покинула Київщину і звернулася до фанів

Останні важкі дні у Києві та області змусили людей шукати більш безпечні для життя місця. Нічні атаки ворога та загроза для цивільного населення змушують зірок так само ухвалювати складні рішення задля безпеки своїх рідних.

Українська співачка Світлана Тарабарова вивезла трьох дітей в інше місто. На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця оприлюднила фотографію малюків, які лежать на ліжку. Очевидно, це фото було зроблено в одному з готелів. Співачка повідомила, що родина була змушена залишити свій дім на Київщині через погіршення безпекової ситуації.

Ми не витримали. Евакуювали дітей у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя найцінніше з наших доріг,

– ділиться артистка.



Світлана Тарабарова евакуювала дітей / скрин сториз

Причиною для термінової евакуації став важкий досвід, який родина пережила під час одного з останніх обстрілів. У районі, де розташований будинок артистки, стався приліт із подальшою детонацією боєприпасів. Сильні вибухи та постійна загроза з повітря стали вирішальним чинником для співачки та її чоловіка. Очевидно, що морально та фізично витримувати подібне із маленькими дітьми стало просто неможливо.

Виконавиця підкреслила, що вирішила перевезти дітей до більш спокійного регіону України, де кількість повітряних тривог та обстрілів є меншою. Точного місця нового перебування родини артистка з міркувань безпеки розголошувати не стала.

Світлана Тарабарова – не єдина серед українських знаменитостей, хто ухвалив подібне рішення останнім часом. Через інтенсивні удари по столичному регіону про евакуацію своєї родини до безпечнішого місця також повідомив музикант і лідер гурту O.Torvald Женя Галич, чий будинок у Бучанському районі також зазнав пошкоджень під час обстрілів.

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