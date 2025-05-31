Святослав Вакарчук заспівав просто неба у Львові: атмосферні відео з вулиці Вірменської

Теплого весняного вечора лідер гурту "Океан Ельзи" потішив львів'ян і гостей міста атмосферним виступом просто неба. Святослав Вакарчук виконав кілька своїх хітів під акомпанемент гітари, а також залишив подарунки для шанувальників.

Відео з такого імпровізованого виступу артист поширив на своїй сторінці в інстаграмі, пише Show24. Уже зовсім скоро відбудуться концерти "Океану Ельзи" у Львові, тож такий виступ став приємним анонсом.

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День у Львові Вакарчук розпочав з посиденьок за кавою з найріднішою людиною – мамою. В інстаграмі музикант поділився зворушливою світлиною й зазначив, що під час короткої поїздки до Львова не міг не відвідати матусю.



Святослав Вакарчук з мамою / Скриншот інстаграм-сторіс артиста

А потім Вакарчук анонсував подарунки для шанувальників. У центрі міста він залишив квитки на концерти "Океану Ельзи", які відбудуться 27, 27 та 29 червня, а також 1 липня на території !FESTrepublic. Тож поціновувачі творчості гурту проходили цілий квест, знаходячи квитки на популярних серед львів'ян і туристів локаціях.

Та на цьому сюрпризи не закінчилися. Увечері Вакарчук заспівав кілька хітів "Океану Ельзи" просто неба. Імпровізований концерт відбувся на вулиці Вірменській. Під акомпанемент гітари артист разом із перехожими заспівав усім відомі пісні, а також подякував нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість жити під українським небом.

Звісно ж, не обійшлося без легендарної "Червоної рути", яку теж співали в унісон.

Перший місяць літа у Львові закінчиться яскраво. Наразі "Океан Ельзи" оголосили про четвертий концерт, але цілком можливо, що зовсім скоро дізнаємось дату й п'ятого виступу.