"Пишаюсь нашою дружбою": Святослав Вакарчук зустрівся з Тімоті Снайдером в Україні

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук потішив шанувальників новим спільним фото з американським істориком та письменником Тімоті Снайдером.

Дослідник підтримує Україну та регулярно приїжджає до нас попри війну. Співак назвав його своїм справжнім другом і розповів про їхню зустріч в інстаграмі.

Святослав Вакарчук зізнався, що їхні зустрічі вже стали доброю традицією. Щороку у вересні, коли Снайдер приїжджає до України, чоловіки обов'язково знаходять час поспілкуватися. За словами артиста, під час таких зустрічей вони встигають поговорити про все на світі.

Це вже стало традицією, що кожного вересня, коли в Україну приїжджає Тімоті Снайдер, ми з ним зустрічаємося й обговорюємо все: історію, поточні справи, успіхи наших дітей,

– написав Вакарчук.

І також тепло відгукнувся про свого друга. "Завжди надихаючий, завжди глибокий, завжди цікавий, а головне – завжди з Україною. Пишаюсь нашою дружбою", – додав фронтмен "Океану Ельзи".

На фото, яким поділився співак, чоловіки щиро посміхаються в камеру. На задньому плані видно зелене дерево з листям, що звисає вниз, та паркан. Снайдер обрав кежуал-образ: чорну кофту на блискавці поверх темної футболки з невеликим малюнком і написом. А Вакарчук позував у картатій сорочці, накинутій на білу базову футболку.

Тімоті Снайдер і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграм-сторінки фронтмена ОЕ

До слова, тема міцної дружби зараз активно обговорюється в мережі. Нещодавно про свої стосунки з відомим співаком Володимиром Дантесом відверто розповіла популярна блогерка Даша Кубік.