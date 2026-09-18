Исследователь поддерживает Украину и регулярно приезжает к нам, несмотря на войну. Певец назвал его своим настоящим другом и рассказал об их встрече в инстаграме.

Святослав Вакарчук признался, что их встречи уже стали доброй традицией. Каждый год в сентябре, когда Снайдер приезжает в Украину, мужчины обязательно находят время, чтобы пообщаться. По словам артиста, во время таких встреч они успевают поговорить обо всем на свете.

Это уже стало традицией: каждый сентябрь, когда в Украину приезжает Тимоти Снайдер, мы с ним встречаемся и обсуждаем все: историю, текущие дела, успехи наших детей,

– написал Вакарчук.

И также тепло отозвался о своем друге. "Всегда вдохновляющий, всегда глубокий, всегда интересный, а главное – всегда с Украиной. Горжусь нашей дружбой", – добавил фронтмен "Океана Эльзы".

На фото, которым поделился певец, мужчины искренне улыбаются в камеру. На заднем плане видно зеленое дерево с свисающей листвой и забор. Снайдер выбрал кежуал-образ: черную кофту на молнии поверх темной футболки с небольшим рисунком и надписью. А Вакарчук позировал в клетчатой рубашке, накинутой на белую базовую футболку.

Тимоти Снайдер и Святослав Вакарчук / Фото с инстаграм-страницы фронтмена OE

К слову, тема крепкой дружбы сейчас активно обсуждается в сети. Недавно о своих отношениях с известным певцом Владимиром Дантесом откровенно рассказала популярная блогерша Даша Кубик.