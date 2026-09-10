Кажется, что знаменитости постоянно находятся на глазах у публики. Однако настоящие теплые отношения между коллегами складываются за кулисами: на съемках, во время репетиций или даже при случайных встречах на площадке. Как оказалось, так же сложились и отношения Даши с Владимиром.

Ведущий шоу "Кто сверху?" Владимир Дантес проработал с Дашей Кубик уже не над одним проектом. Блогерша поделилась историей о том, как зародилась дружба с капитаном мужской команды.

Первое знакомство произошло на съемках YouTube-шоу Вови "Мама, я гоняю тачки". Тогда мы чуть не врезались в ту машину. Руль был с правой стороны, что было для нас непривычно,

– рассказала Кубик.

Даша Кубик дружит с Владимиром Дантесом / Фото "Кто сверху?"

Блогерша вспомнила, что ее пригласили сниматься еще в первый эпизод. И не без юмора добавила, что ей хочется верить, что это потому, что она суперклассная, а не потому, что на ком-то нужно было протестировать новое шоу. Инфлюенсерка шутит, что только сейчас додумалась до такого варианта.

Впоследствии еще один проект свел Вову и Дашу, чтобы они поработали в одном кадре.

Вообще нам взаимодействовать классно и весело. Я смеюсь – ему смешно, он смеется – мне смешно. Ведь дружеский симбиоз строится на том, что у нас одинаковое чувство юмора. А нам вместе всегда интересно и весело. А еще у нас даже похожие рекомендации в TikTok!

– удивилась блогерша.

У Владимира Дантеса и Даши Кубик одинаковое чувство юмора / Фото "Кто сверху?"

Юбилейный сезон шоу "Кто сверху?" оказался насыщенным не только такой дружеской "химией" между звездами и ведущими, но и изменениями в конкурсах.