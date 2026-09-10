Здається, знаменитості постійно на очах у публіки. Однак справжні теплі стосунки між колегами формуються за лаштунками: на зйомках, під час репетицій чи навіть випадкових зустрічей на майданчику. Як виявилось, так трапилось і зі стосунками Даші та Володимира.

Ведучий "Хто зверху?" Володимир Дантес пропрацював з Дашею Кубік уже не над одним проєктом. Блогерка поділилася історією про те, як зародилася дружба з капітаном чоловічої команди.

Перша взаємодія була на зйомках YouTube-шоу Вови "Мама, я ганяю тачки". Тоді ми ледь не врізалися на тому авто. Кермо було облаштоване з правого боку, що стало для нас незвичним,

– розказала Кубік.

Даша Кубік дружить з Володимиром Дантесом / Фото "Хто зверху?"

Блогерка пригадала, що її покликали зніматися ще в перший епізод. І не без гумору додала, що їй хочеться вірити, що це тому, що вона суперкласна, а не тому, що на комусь треба було протестувати нове шоу. Інфлюенсерка жартує, що лише зараз подумала про такий варіант.

Згодом ще один проєкт звів Вову й Дашу попрацювати в одному кадрі.

Взагалі нам взаємодіяти класно й весело. Я сміюся – йому смішно, він сміється – мені смішно. Адже дружній симбіоз будується на тому, що є однакове почуття гумору. А нам разом завжди цікаво та смішно. А ще у нас навіть схожі рекомендації у TikTok!

– здивувала блогерка.

У Володимира Дантеса і Даші Кубік однакове почуття гумору / Фото "Хто зверху?"

Ювілейний сезон шоу "Хто зверху?" виявився насиченим не лише такою дружньою "хіміюю" між зірками і ведучими, а й змінами в конкурсах.