Можу собі це дозволити: акторка Тамара Яценко назвала розмір пенсії та на що збирала гроші

Українська акторка театру та кіно Тамара Яценко поділилася деталями свого фінансового становища. Народна артистка розповіла, як розпоряджається пенсійними виплатами та хто допоміг їй оплатити коштовну операцію.

Про це зірка розповіла в новому інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. За словами Тамари Яценко, вона вміє раціонально планувати свій бюджет і гідно жити на ті кошти, які виплачує держава.

До слова Відома українська акторка Тамара Яценко перенесла складну операцію

Акторка також підтвердила, що отримує фінансову надбавку до пенсії за звання народної артистки України.

"Звання народної артистки України дає до пенсії відсоток якийсь там. Трошки більша пенсія, аніж просто в актора. Я дивлюся: коли треба поекономити, я економлю. Як треба розкошувати трішечки, то я можу собі дозволити купити не ікру червону, а ікорку з минтаю. Вона теж дуже смачна. Можу собі це дозволити! Інколи хочеться солодкого, можу собі дозволити "Київський торт"",

– поділилася знаменитість.

Тамара Яценко в молодості / фото з відкритих джерел

Водночас значну частину коштів акторка змушена витрачати на лікування. Протягом останніх років вона перенесла кілька хірургічних втручань. Зокрема, під час повномасштабної війни Яценко потребувала заміни кульшового суглоба.

Тоді необхідну суму на лікування допомогли зібрати небайдужі українці та колеги, серед яких була Ольга Сумська. Сама ж Тамара Яценко зізналася, що соромилася просити про публічну допомогу.

"Першу операцію я робила ще до війни. Я боялася заїкнутися, щоб допомогли мені. Нікого не хотіла грузити. Мені допомогли мої родичі. А зараз продюсер Шпанчук попросив Олю без мого відома, а я не хотіла просити у людей. Я дуже вдячна! Продовжили мені творче життя! Тепер я можу і зніматися, і на концерти їздити, і у виставах грати",

– розповіла артистка.

Тамара Яценко з Ольгою Сумскою / фото з фейсбуку

Що відомо про Тамару Яценко?

Тамара Яценко – провідна українська акторка, зірка Київського національного академічного Молодого театру. Звання народної артистки України отримала ще у 1992 році. Знаменитість зіграла десятки яскравих характерних і комедійних ролей у кіно та на театральній сцені, за що здобула широку любов глядачів.

Нагадаємо, що Ольга Сумська поділилась спогадами про батьків та показала, який вигляд вони мали в молодості.