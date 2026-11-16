Після понад 10 років паузи: "Танцюють всі" оголосило дату премʼєри нового сезону

Танцювальне шоу повертається на екрани в 2026 році. Стало відомо, коли Україна побачить нових ведучих та журі популярного "Танцюють всі".

18 грудня 2026 року на екранах прем’єра нового сезону легендарного танцювального шоу "Танцюють всі". Про це повідомили на сторінці проєкту в інстаграмі.

Після понад 10 років паузи на українські екрани повертається одне з найвідоміших танцювальних шоу країни. На глядачів чекають нові учасники, яскраві постановки та історії людей, які прагнуть заявити про себе через танець на великій сцені.

Шоу покликане відкрити нові імена, дати талановитим виконавцям платформу для самореалізації та привернути увагу до сучасної танцювальної культури.

"Танцюють всі" – це ціла епоха в історії українського телебачення та танцювальної культури. Проєкт відкрив Україні неймовірну кількість талановитих танцівників, подарував справжніх танцювальних зірок і допоміг популяризувати танець серед молоді. Це не просто повернення легендарного формату, а внесок у розвиток української культури та можливість відкрити нові імена, якими пишатиметься Україна,

– коментує Володимир Завадюк.



Танцюють всі 2026 – дата премʼєри нового сезону / Фото "Танцюють всі"

Що відомо про новий сезон "Танцюють всі"

Ведучими стануть інфлюенсерка Даша Квіткова та Роман Міщеряков – ведучий та автор YouTube-каналу "Точка збору".

Оцінюватимуть виступи учасників четверо суддів. До команди увійшли співачка Надя Дорофєєва, Максим Оробець – найтитулованіший танцівник Східної Європи, Руслан Махов – хореограф-постановник, режисер і кліпмейкер, який створював шоу для Макса Барських, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA, Roxolana та TVORCHI, а також Марина Кущова – хореографиня-постановниця, яка співпрацює із зірками світового рівня.

На учасників чекають масштабні кастинги, інтенсивний boot camp і серія прямих ефірів. А переможець отримає 500 000 гривень.

Раніше стало відомо про щеодин гучний камбек в історії українських телешоу. Тетяна Літвінова назвала умову, за якої повернеться на "МастерШеф".