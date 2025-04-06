Українка Таню Муіньо, яка зняла кліп для Леді Гаги, здобула перемогу на престижній премії у США

Українська режисерка Таню Муіньо здобула чергове міжнародне визнання. Вона здобула перемогу на премії Hollywood Music Video Awards у номінації "Режисер року".

Кліпмейкерка поділилася кадрами з церемонії нагородження. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Муіньо.

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Церемонія вручення нагороди Hollywood Music Video Award відбулася у Лос-Анджелесі.

Перемогу режисерці принесла робота над кліпом для треку Леді Гаги Disease, який увійшов до сьомого студійного альбому артистки LG7.

Таню Муіньо на церемонії нагородження Hollywood Music Video Awards: дивіться відео онлайн

Кліп має похмуру атмосферу та глибокий сенс – у ньому співачка веде внутрішню боротьбу з власними демонами. Попри те, що страхи підкорюють Леді Гагу, вона продовжує свою битву за відновлення контролю над собою та життям.

Зауважимо, раніше ми детальніше писали про те, що Таню Муіньо зняла кліп для Леді Гаги.

Леді Гага – Disease: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що це вже друга нагорода Муіньо за цей кліп. Напередодні режисерка перемогла на MTV Video Music Awards Japan у категорії "Найкраще відео сольного виконавця".