Тарас Тополя вперше за довгий час показався з 4-річною донечкою: рідкісне фото Марії

Лідер гурту АНТИТІЛА, співак Тарас Тополя, доволі рідко публікує в мережі фото своїх дітей. Зазвичай це відбувається з нагоди свят.

Так, 8 березня артист поділився світлиною зі своєю донечкою Марією. Повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку Тараса Тополі.

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Співак публічно привітав дружину та донечку з міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Зі святом, мої кохані, любі, неповторні дівчатка. Всім жінкам бажаю кохання до нестями,

– написав фронтмен АНТИТІЛ.



Тарас Тополя привітав жінок з 8 березня / Скриншот з інстаграму

До свого допису він додав селфі з донькою, якій 4 роки.



Тарас Тополя з донькою Марією / Фото з інстаграму співака

Що відомо про дітей Тараса Тополі

У фронтмена гурту АНТИТІЛА та його дружини співачки Олени Тополі троє дітей. Їхній перший син Роман народився 3 квітня 2013 року в Сполучених Штатах, де проживає частина родини Тараса, проте згодом Олена з малюком повернулася до Києва.

Другий син подружжя Марко з'явився на світ у 2015 році, вже в Україні. А в серпні 2020 року сімейство поповнилося третьою дитиною – донькою Марією, яка народилась у київському пологовому будинку.