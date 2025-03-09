Тарас Тополя вперше за довгий час показався з 4-річною донечкою: рідкісне фото Марії
- Тарас Тополя рідко публікує фото дітей, але поділився світлиною з донечкою на 8 березня.
- У нього троє дітей: син Роман, син Марко та донька Марія.
Лідер гурту АНТИТІЛА, співак Тарас Тополя, доволі рідко публікує в мережі фото своїх дітей. Зазвичай це відбувається з нагоди свят.
Так, 8 березня артист поділився світлиною зі своєю донечкою Марією. Повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку Тараса Тополі.
Не пропустіть Олена Шоптенко повідомила про розлад у 6-річного сина: "Дуже засмучена"
Співак публічно привітав дружину та донечку з міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.
Зі святом, мої кохані, любі, неповторні дівчатка. Всім жінкам бажаю кохання до нестями,
– написав фронтмен АНТИТІЛ.
Тарас Тополя привітав жінок з 8 березня / Скриншот з інстаграму
До свого допису він додав селфі з донькою, якій 4 роки.
Тарас Тополя з донькою Марією / Фото з інстаграму співака
Що відомо про дітей Тараса Тополі
У фронтмена гурту АНТИТІЛА та його дружини співачки Олени Тополі троє дітей. Їхній перший син Роман народився 3 квітня 2013 року в Сполучених Штатах, де проживає частина родини Тараса, проте згодом Олена з малюком повернулася до Києва.
Другий син подружжя Марко з'явився на світ у 2015 році, вже в Україні. А в серпні 2020 року сімейство поповнилося третьою дитиною – донькою Марією, яка народилась у київському пологовому будинку.