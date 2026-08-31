"А може, ми вже одружені?": Олена Світлицька засвітила обручку й натякнула на таємне весілля

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк нещодавно зробили свою романтичну історію публічною. Схоже, що шанувальники знають не всі подробиці їх стосунків. Акторка здивувала натяком на весілля.

Таємним одруженням з Тарасом та іншими подробицями деталями їх роману Олена заінтригувала в розмові з Наталкою Тур в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Ведуча розпитала акторку про те, як саме відбулося розсекречення їхнього кохання. За словами Олени, вони з Тарасом раніше обговорювали цей крок, але сам момент публічного освідчення став для неї справжнім сюрпризом.

Ми раніше це обговорювали, коли та як це може статися. Але саме цей його крок був для мене неочікуваним! Я просто зайшла в Instagram і вже все побачила. Мені було неймовірно приємно,

– з усмішкою зізналася зірка.

Новий рівень почуттів та інтрига

Світлицька відверто розповіла, що після того, як їхній роман перестав бути таємницею для мільйонів фанів, почуття спалахнули з новою силою. Стосунки закоханих стали ще теплішими, глибшими та ближчими.

Найбільше мережу схвилювала відповідь Олени на запитання про спільне життя та офіційний шлюб. Зірка почала крутити каблучку на безіменному пальці та видала дуже інтригуючу фразу.

А може, ми вже з ним одружені? Ви ж не знаєте! Ви ж і про наші стосунки довго не здогадувалися!

– загадково заявила Олена Світлицька.



Олена Світлицька засвітила обручку на безіменному пальці / Скриншот з відео "ТУР зірками"

Найзворушливішим моментом інтерв'ю стала розмова про родину, адже Олена виховує двох прекрасних донечок. Як виявилось, Тарас зміг знайти спільну мову з дівчатками. Цимбалюк увійшов у життя родини вже досить давно. За словами актриси, їхній контакт із дітьми можна назвати абсолютно ідеальним.

Інтерв'ю Олени Світлицької Наталці Тур: дивитись відео

Першими фото, які Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк опублікували як пара, стали кадри їх спільного відпочинку в Одесі.