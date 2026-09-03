На тлі чуток про весілля: Тарас Цимбалюк показав кохану на відпочинку з батьками

Тарас Цимбалюк відпочиває в Буковелі з коханою Оленою Світлицькою та батьками.

Актор показав в інстаграм-сторіс кадри із сімейного відпочинку.

Цимбалюк опублікував селфі, зроблене на гірському підйомнику посеред лісу. На фото актор одягнений в рожеву кофту та сонцезахисних окулярах. Поруч із ним сидить акторка Олена Світлицька, а позаду – батьки Тараса: мама Тетяна Василівна та батько Василь Васильович.

Тарас Цимбалюк на відпочинку з Оленою Світлицькою та батьками / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, мама актора за освітою філологиня та працює викладачкою французької мови. 27 червня вона відзначила 70-річчя. Батько Тараса – історик і літературознавець. Йому 72 роки.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк лише нещодавно перестали приховувати свої стосунки. Пара не розповідає, як давно вони разом, однак чутки про їхній роман ходили ще близько року.

Відомо, що Олена виховує двох донечок від попереднього шлюбу. За словами акторки, Тарасові вдалося знайти спільну мову з дівчатками, тож вони добре ладнають і мають теплі стосунки.

А нещодавно Олена привернула увагу ще й обручкою на безіменному пальці. Акторка не підтверджувала весілля, проте її заява лише підігріла чутки про можливе таємне одруження.