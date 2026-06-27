27 червня Тетяна Василівна святкує 70-річчя. Ніжне звернення до матері Цимбалюк опублікував в інстаграм-сторіс.
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Актор поділився спогадами про Тетяну Василівну: вона викладала французьку мову, закохала цілий Корсунь у Францію та французьку культуру, а зараз має онлайн-студентів з усього світу, які продовжують навчатися у неї дистанційно.
Тарас окремо подякував мамі за підтримку його кар'єри в кіноіндустрії.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Матуся, низький уклін за зразковий статус "Берегині нашої сім'ї. Ваше покоління, і конкретно ви з татом, десь шляхом пожертви власних інтересів і своєї реалізації, робили все можливе і неможливе для нас з сестричкою. Я це запам'ятав на все життя і буду завжди опорою для вас,
– написав Цимбалюк.
Мама Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Для довідки! Батько Тараса, Василь Васильович, є відомим істориком і літературознавцем. Старшу сестру актора звуть Ольга, вона старша за нього на вісім років.
Окремо Цимбалюк захопився тим, що мама і в 70 не зупиняється: навчається, подорожує і лишається "легкою на підйом".
Просто будь, Ма. Живи довго, більшого мені гріх хотіти,
– додав актор наприкінці.
Тарас Цимбалюк зворушливо звернувся до мами з нагоди її 70-річчя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук поділився рідкісними світлинами з мамою Світланою Олександрівною, зробленими під час їхньої поїздки до Мукачева та Ужгорода.