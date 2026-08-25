Цимбалюк і Світлицька більше не приховують роман: закохані показали спільний відпочинок в Одесі

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька тривалий час підігрівали чутки про свій роман. Актори публікували спільні кадри та натякали на близькі стосунки, однак офіційно їх не підтверджували.

Минулого тижня Цимбалюк зрештою розсекретив свої стосунки зі Світлицькою. Після цього закохані стали частіше ділитися спільними моментами з шанувальниками. Нещодавно актори вирушили разом до Одеси. Звідти вони показали серію романтичних фото. Публікацію пара поширила в інстаграмі.

На світлинах Тарас і Олена позують в ліфті, на ліжку в готельному номері, на терасі та в інших локаціях. Закохані насолоджуються спільним відпочинком і не приховують своїх почуттів.

Тарас Цимбалюк показав, як відпочиває з Оленою Світлицькою в Одесі. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Під добіркою фото Олена Світлицька залишила короткий, але промовистий коментар: "Люблю".

Олена Світлицька прокоментувала допис Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що про публічне підтвердження роману Цимбалюком акторка заздалегідь не знала. Раніше Світлицька розповідала, що дізналася про це вже після того, як побачила відео Тараса в інстаграмі.

А як саме Тарас Цимбалюк розсекретив їхні стосунки – читайте в нашому попередньому матеріалі.