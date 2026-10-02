Тато Альони Омаргалієвої розчулив архівними фото доньок: як змінилися сестри за роки

Тато української співачки Альони Омаргалієвої Костянтин поділився архівними кадрами з доньками – артисткою та її молодшою сестрою Анастасією Омаргалієвою.

Світлини він опублікував на своїй сторінці в тікток, додавши до відео пісню гурту "Скрябін" "Старі фотографії". На публікацію вже відреагували обидві доньки Костянтина Омаргалієва.

На фото можна побачити, як за роки змінилися сестри та їхній батько. На першому кадрі Альона й Анастасія ще зовсім юні, а на другому – вже дорослі дівчата. Водночас навіть друге фото нині можна назвати архівним, адже відтоді в зовнішності сестер також відбулися зміни.

Тато Альони Омаргалієвої показав архівні фото з доньками / Фото з TikTok

Альона відреагувала на допис батька в коментарях вогниками та смайлом із сердечками, а Анастасія залишила смайли із закоханими очима та рожевим серцем.

Альона та Анастасія Омаргалієві відреагували на публікацію тата / Скриншот з TikTok

Відтоді Альона встигла відростити довше волосся. Співачка також не приховує, що регулярно відвідує косметолога та стежить за своєю зовнішністю. Зокрема, раніше вона розповідала про збільшення губ.

Змінився й образ її молодшої сестри. Раніше Анастасія мала чорне волосся, а тепер носить світлий відтінок.

Альона Омаргалієва з сестрою / Фото з інстаграму Анастасії Омаргалієвої

Альона Омаргалієва неодноразово наголошувала, що родина є для неї важливою опорою, джерелом тепла та місцем сили. Свою любов до близьких артистка також показує у творчості.

Так, у червні Альона випустила пісню "Зійшла зоря". У кліпі на композицію співачка зібрала за одним великим столом усю свою родину – батьків, сина, сестру, дядька, тітку та племінниць.