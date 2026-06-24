Музична новинка поєднує в собі сучасне звучання та українські етнічні мотиви. У кліпі співачка зібрала за великим традиційним столом усю свою родину: батьків, сина, сестру, дядька, тітку та племінниць.

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Відеоробота символізує міцність сімейних зв'язків та збереження національних традицій.

Особливо важливим для мене стало те, що в цій роботі я змогла зафільмувати своїх батьків. Це ніби зв’язок, який тепер закарбований у музиці назавжди,

– поділилася Alena Omargalieva.

Alena Omargalieva з мамою / пресслужба

Неочікуваним доповненням кліпу стала поява українського шоумена Юрія Ткача, який постав у ролі цимбаліста. Разом із ним у кадрі з'явилася і його сім'я – дружина Вікторія та донька Єлизавета.

У часи, коли для України особливо важливо відчуття єдності, підтримки та опори, ця робота стала для мене саме про це. Про те, як родина тримається, як ми залишаємося разом навіть у непрості періоди,

– додала виконавиця.

Alena Omargalieva з Юрієм Ткачем / пресслужба

Окрім родинної історії, фінал відео приховує спеціальний анонс для шанувальників. У завершальних кадрах на зоряному небі з'являється напис "Палац спорту, 07.11.26", що є прямим натяком на майбутній масштабний концерт співачки.

Alena Omargalieva – "Зійшла зоря": дивитися відео онлайн:

Що відомо про кар'єру Alena Omargalieva?

Alena Omargalieva здобула широку популярність як учасниця R&B-дуету TamerlanAlena, який розпочав свій творчий шлях у 2009 році. Разом із чоловіком Тамерланом вони випустили десятки відомих хітів.

У 2020 році артистка офіційно розпочала розвивати власний сольний проєкт. У його межах вона презентує чуттєві ліричні та танцювальні треки, часто звертаючись до тем жіночої сили та родинних цінностей.

Нагадаємо, що SadSvit переспівав хіт "Мертвого півня" – "Поцілунок" у супроводі симфонічного оркестру.