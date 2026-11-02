Були закохані, але так і не стали парою: що приховували зірки "Друзів"

Дженніфер Еністон і Девід Швіммер тривалий час приховували справжню пристрасть, яка вирувала між ними на початку зйомок культового серіалу "Друзі". Попри палкі почуття та взаємне кохання поза камерами, зірки так і не наважилися переступити межу дружби в реальному житті.

2 листопада день народження святкує Девід Швіммер, відомий за роллю Росса у серіалі "Друзі". Його екранна пара з Рейчел стала культовою, але мало хто знає, що між акторами існували й справжні почуття. 24 Канал розповідає, чому Девід Швіммер і Дженніфер Еністон так і не стали парою.

Девід Швіммер зізнався в почуттях до Дженніфер Еністон

Під час спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" у 2021 році актори відверто заговорили про симпатію, яка виникла між ними на початку роботи над серіалом. Коли ведучий Джеймс Корден запитав про можливі романи на знімальному майданчику, Швіммер зізнався:

У першому сезоні я був шалено закоханий у Джен,

– пригадав актор.

Еністон підтвердила, що почуття були взаємними. Вона розповіла, що колеги обіймалися та проводили час разом між репетиціями. Метт Леблан із гумором додав, що решта команди чудово помічала їхню симпатію.

Каст серіалу / Фото з Інстаграму jenniferaniston

Перший поцілунок відбувся перед мільйонами глядачів

Попри взаємне тяжіння, актори не перенесли свої почуття в реальне життя. Натомість їхній перший поцілунок відбувся перед камерами – у кав'ярні Central Perk під час другого сезону "Друзів".

Еністон пригадала, що свого часу навіть говорила Швіммеру про те, наскільки прикро буде вперше поцілуватися на очах у всієї країни.

Якось я сказала Девіду: буде такий облом, якщо ми вперше поцілуємося на національному телебаченні. Так і сталося. Усі свої теплі почуття та обожнювання ми буквально вклали в Росса і Рейчел,

– поділилася акторка.

Саме тому історія їхніх персонажів могла здаватися настільки переконливою. Частина емоцій, які глядачі бачили між Россом і Рейчел, справді існувала між виконавцями ролей.

Каст серіалу / Фото з Інстаграму jenniferaniston

Чому актори так і не стали парою

За словами Швіммера, їхнім стосункам заважали життєві обставини: коли один із них був вільний, інший уже мав партнера.

Це було схоже на два кораблі, що розминулися в морі. Ми поважали особисті кордони одне одного і ніколи не переступали цю межу,

– пояснив актор.

Кортні Кокс також припустила, що це могло бути на краще. Якби Швіммер та Еністон почали зустрічатися, а згодом розійшлися, їм було б значно складніше працювати разом над наступними сезонами.

Після виходу спецвипуску шанувальники почали сподіватися на роман акторів і навіть поширювали чутки про їхні таємні зустрічі. Однак представники Швіммера спростували ці припущення.

Не всі голлівудські історії кохання починаються з дружби й залишаються лише спогадами. Деяким акторам усе ж вдається побудувати стосунки після знайомства на знімальному майданчику. Так сталося, зокрема, з Раяном Рейнольдсом і Блейк Лайвлі.