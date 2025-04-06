6 квітня, 14:16
Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко
Померла зірка фільму "За двома зайцями", яка зіграла Химку, Таїсія Литвиненко. Їй було 90 років.
Сумну звістку сповістив син акторки. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Назара Стригуна.
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Наше сонечко зійшло в неділю і покинуло нас у неділю,
– написав син акторки.
Водночас Назар поки не повідомив причину смерті Таїсії Литвиненко. Він додав, що незабаром розповість деталі про чин похорону.
Що відомо про Таїсію Литвиненко
- Майбутня акторка народилася 10 лютого 1935 року в селі Погреби на Київщині. Після закінчення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (1957 рік) вона присвятила своє життя сцені.
- У 1965 році разом із чоловіком Федором Стригуном переїхала до Львова, де стала провідною акторкою театру імені Марії Заньковецької. За час своєї кар'єри зіграла близько сотні ролей, серед яких найвідоміші: Марія Заньковецька, Анна в "Украденому щасті", Уляна в "Сватанні на Гончарівці" та інші.
- Окрім акторської діяльності, Таїсія Йосипівна була доценткою кафедри театрознавства та акторської майстерності у Львівському університеті імені Івана Франка. Її талант і внесок у культуру України відзначені державними нагородами, зокрема орденом княгині Ольги II та III ступенів, а також орденом Архистратига Михаїла та професійними преміями.