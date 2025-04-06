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Show24 Українські зірки Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко
6 квітня, 14:16
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Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко

Софія Хомишин

Померла зірка фільму "За двома зайцями", яка зіграла Химку, Таїсія Литвиненко. Їй було 90 років.

Сумну звістку сповістив син акторки. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Назара Стригуна.

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Наше сонечко зійшло в неділю і покинуло нас у неділю,
– написав син акторки. 

Водночас Назар поки не повідомив причину смерті Таїсії Литвиненко. Він додав, що незабаром розповість деталі про чин похорону.

Що відомо про Таїсію Литвиненко 

  • Майбутня акторка народилася 10 лютого 1935 року в селі Погреби на Київщині. Після закінчення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (1957 рік) вона присвятила своє життя сцені.
  • У 1965 році разом із чоловіком Федором Стригуном переїхала до Львова, де стала провідною акторкою театру імені Марії Заньковецької. За час своєї кар'єри зіграла близько сотні ролей, серед яких найвідоміші: Марія Заньковецька, Анна в "Украденому щасті", Уляна в "Сватанні на Гончарівці" та інші.
  • Окрім акторської діяльності, Таїсія Йосипівна була доценткою кафедри театрознавства та акторської майстерності у Львівському університеті імені Івана Франка. Її талант і внесок у культуру України відзначені державними нагородами, зокрема орденом княгині Ольги II та III ступенів, а також орденом Архистратига Михаїла та професійними преміями.