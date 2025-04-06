Померла народна артистка України Таїсія Литвиненко

Померла зірка фільму "За двома зайцями", яка зіграла Химку, Таїсія Литвиненко. Їй було 90 років.

Сумну звістку сповістив син акторки. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Назара Стригуна.

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Наше сонечко зійшло в неділю і покинуло нас у неділю,

– написав син акторки.

Водночас Назар поки не повідомив причину смерті Таїсії Литвиненко. Він додав, що незабаром розповість деталі про чин похорону.

Що відомо про Таїсію Литвиненко