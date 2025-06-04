Найвидовищніша постановка: у театрі Марії Заньковецької поставлять мюзикл за фільмом Вуді Аллена

Національний театр імені Марії Заньковецької працює над черговою прем'єрою. Режисер Максим Голенко поставить мюзикл "Кулі над Бродвеєм" за однойменним фільмом Вуді Аллена.

Масштабна прем'єра мюзиклу на Великому екрані відбудеться 7 – 8 червня. Про це пише Show 24.

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Цікаво, що у виставі глядач зможе побачити залаштунки театру. Дія розгортається у 1920-х роках у Нью-Йорку. Молодий драматург Девід мріє прославитися, але щоб поставити п'єсу, йому доводиться мати справу з гангстерами. Шеф мафії Нік Валенті ставить умову: одна з ролей має дістатися його коханці Олів. Разом з нею на репетиції ходить її охоронець Чіч, у якого виявляється неабиякий талант. Він переписує п'єсу краще за самого автора.

У головних ролях: заслужені артисти України Марк Дробот і Юрій Хвостенко (Девід Шейн), народна артистка України Любов Боровська і Римма Зюбіна (Хелен Сінклер), заслужені артисти України Андрій Войтюк та Василь Коржук (Чіч), Оксана Цимбаліст, Анастасія Євтушенко (Олів Ніл), народні артисти України Степан Глова, Орест Гарда (Нік Валенті) та інші.

Я багато років хотів зробити виставу про театр, бо це світ – драйвовий та скажений. "Живі" персонажі ходять між нами, і ми всією командою отримуємо задоволення, бо добре знаємо, про що граємо,

– висловився режисер Максим Голенко.

Головні актори прем'єри / Фото Анни Салій

Він додав, що мюзикл провокує до роздумів про его творчої особистості в театрі. Ця ідея є як у фільмі Вуді Аллена, так і в виставі.

"Божевілля цього світу – це і є театр, і ми від нього повністю залежимо. Кулі – не тільки в Україні, вони все ближче до Бродвею. Історія – про спосіб життя як безглузде шоу. І про цінності – чи людське життя коштує витвору мистецтва, та й взагалі – чи це можна порівнювати", - зазначив Голенко.

У театрі Марії Заньковецької додали, що це найскладніша і найбільш видовищна постановка. Глядачів очікує атмосфера бродвейського мюзиклу 1920-х, тому серед декорацій – понад 600 метрів червоного оксамиту. Також це неймовірні танцювальні номери під керівництвом балетмейстера Олексія Буська й акомпанемент наживо джазового оркестру. Сценографію та костюми створила Алія Байтенова.



Афіша вистави / Дизайнерка Марії Білінська

Зауважимо, що вікове обмеження для глядачів – 16+.

Щоб надихнутися відповідною атмосферою, глядачам пропонують одягнути на прем'єру одяг тієї самої епохи. Також запрошують на інші події в межах прем'єри: лекцію про кіношедеври Вуді Аллена від кінознавиці та журналістки Катерини Сліпченко (8 червня, 15:00, Камерна сцена театру) та перегляд фільму "Кулі над Бродвеєм" мовою оригіналу (12 червня, 18:00, America House Lviv, вул. Гнатюка 2, 2 поверх). Вхід за попередньою реєстрацією.