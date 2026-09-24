Зірка "Сутінків" Джейкоб вперше став батьком: у родині тепер три Тейлори

Американський актор Тейлор Лотнер, який здобув всесвітню популярність завдяки ролі перевертня Джейкоба Блека в культовій сазі "Сутінки", вперше став батьком. Радісною звісткою зірка та його дружина поділилися лише через тиждень після народження дитини.

На своїх сторінках в інстаграмі зіркове подружжя опублікувало перші зворушливі кадри з новонародженою. Як виявилося, дівчинка з'явилася на світ ще 16 вересня 2026 року, проте батьки вирішили насолодитися першими днями у сімейному колі, приховуючи новину від публіки.

Пара вирішила продовжити свою незвичну сімейну традицію. Доньку назвали Леннон Тейлор Лотнер, а вдома ласкаво кличуть просто Ленні. Раніше дружина актора жартувала, що шанувальники просто не зрозуміли б їх, якби вони не дали дитині ім'я Тейлор. Тепер у їхньому домі офіційно троє людей із цим іменем.

Маленька Тейлор / фото з інстаграму

Історія кохання цієї пари почалася у 2018 році, коли їх познайомила сестра актора. Восени 2022 року закохані зіграли весілля. Оскільки після одруження дружина взяла прізвище чоловіка, вони стали повними тезками. Аби уникати плутанини, друзі жартома називають їх "Тейлор-хлопець" і "Тейлор-дівчина".

Тейлор та Тейлор / фото з інстаграму

Про очікування первістка пара оголосила ще навесні. Тоді 34-річний актор не приховував емоцій і зізнався, що найбільше у світі мріє стати саме татом дівчинки.