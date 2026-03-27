Подружжя повідомило про майбутнє поповнення у сім'ї в інстаграмі.

Тейлор Лотнер та його дружина опублікували серію фотографій, зроблених на полі. Вони позували зі знімком УЗД. На одній зі світлин актор нахилився, щоб поцілувати вагітний животик коханої.

Для фотосесії закохані обрали повсякденні образи. Лотнер одягнув білу футболку та чорні штани, а Тейлор показалась у білій спідниці та майці. Свій образ вона доповнила прикрасами.

Що може бути краще, ніж два Тейлори Лотнери?,

– йдеться у дописі.

Тейлор Лотнер стане батьком

Як пише People, зірка "Сутінок" і Тейлор Доум оголосили про свої стосунки у 2018 році. У листопаді 2021 року Лотнер освідчився коханій, а вже наступного року закохані одружилися у Каліфорнії.

Доум і Лотнер познайомилися завдяки сестрі актора, Макені. Тейлор розповідав, що зустрів свою майбутню дружину під час перерви в акторській кар'єрі.

Я хотів трохи відпочити, насолодитися життям та провести час із сім'єю та друзями. І в цей момент я зустрів свою наречену, тому все склалося вдало,

– ділився він.

