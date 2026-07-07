У її світі важко виховувати дитину, – чи планує Тейлор Свіфт із коханим заводити малюка

Днями відбулось таємне, але дуже розкішне весілля популярної співачки Тейлор Свіфт. Вона вийшла заміж за Тревіса Келсі – зірку американського футболу. У пресу "просочились" деякі кадри зі святкування, однак шанувальники очікують від своєї улюблениці яскравих фото.

Тож поки подружжя, мабуть, насолоджується медовим місяцем, ЗМІ уже пишуть про їхні плани на подальше майбутнє. Найбільша цікавість щодо того, чи планують Тейлор і Тревіс народжувати дітей, адже раніше співачка не була певна щодо цієї теми, пише видання Daily Mail з посиланням на оточення виконавиці.

Інсайдер стверджує, що пара наразі не ухвалила остаточного рішення, а їхні друзі взагалі не впевнені, чи наважиться Тейлор із коханим на такий крок.

У неї дуже складна ситуація з безпекою. У її світі важко виховувати дитину,

– стверджує джерело.

А все через те, що безпека артистки на першому місці, адже її простір неодноразово порушувати невідомі люди. Ба більше, до родичів пари також навідувались сторонні люди, що тільки підсилює побоювання, адже Тейлор дуже часто отримує погрози смертю.

Ті люди, які дійсно становлять реальну загрозу для артистки, перебувають під наглядом ФБР, однак досі не вдалось знайти всі потенційні загрози. За останні роки було близько десятка реальних загроз життю Свіфт.

Для контексту! У 2024 році усі концерти Тейлор Свіфт у Відні скасували через загрозу теракту. Поліція затримала двох чоловіків, які планували здійснити теракт на стадіоні Ernst Happel у Відні.

Тейлор Свіфт / Фото Getty images

Співачка навіть звернулась за послугами до приватного детектива, однак і він втратив слід людини, яка переслідувала виконавицю. Питання безпеки також було ключовим під час підготовки святкування весілля. Джерела кажуть, що свято організували у Madison Square Garden, оскільки саме там можна забезпечити високий рівень безпеки, який за масштабами близький до державного.

Що Тейлор Свіфт раніше казала про дітей

У 2014 році вона відверто казала, що не певна, чи хоче мати дітей. На думку Тейлор, вона не знає як її дитина могла б жити безтурботним життям, якщо папараці постійно б хотіли зробити фото.

А от її коханий Тревіс дещо іншої думки. Він не поділяє побоювань дружини і значно спокійніше реагує на можливі ризики.

Тревіс Келсі та Тейлор Світф / Фото з інстаграму співачки

Усі знають, що важливі події у своєму житті артистка транслює через пісні. У альбомі The Life of a Showgirl вона співала про бажання мати дітей і будинок із баскетбольним кільцем на подвір'ї.

Та важливим нюансом ще є і те, що ніхто із подружжя не збирається ставити на паузу свою кар'єру. Тревіс уже готується до нового сезону у складі Kansas City Chiefs. Окрім футболу, Келсі також займається бізнесом і записує подкасти разом із братом.

На думку Тейлор, одруження – це не привід, що жінка має сидіти без роботи. Під час підготовки до церемонії знаменитість активно працювала і, як стверджують джерела, уже триває робота над новим альбомом. Зараз вона хоче ще потримати перерву у гастролях.

І цікавий факт від інсайдера, артистка нібито планує взяти прізвище чоловіка, однак виступатиме далі під своїм сценічним іменем. На її думку, такий крок є важливим, адже, як казала сама Тейлор, майбутні діти могли б носити таке прізвище, як і у батька.

А якщо ви досі не бачили кадри з церемонії одруження Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, то можете це зробити просто зараз.