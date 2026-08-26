Зірка фільмів "Воно" та "Сам удома" Тім Каррі помер у 80 років

Помер актор Тім Каррі, відомий за ролями у фільмах "Сам удома" та "Воно". Артисту було 80 років.

Трагічну звістку повідомило TMZ.

За інформацією джерел видання, Тім Каррі, який понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям, пішов із життя пізно ввечері у вівторок у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Поліція прибула до помешкання актора о 23:23. Попередньо, жодних ознак насильницької смерті не виявлено.

Нагадаємо, що у 2012 році Тім Каррі переніс тяжкий інсульт, після якого йому знадобилася операція на мозку. В останні роки через проблеми зі здоров'ям він не міг ходити.

Тім Каррі у 2016 році / Фото Getty images

Що відомо про Тіма Каррі?

Тім Каррі розпочав акторську кар'єру наприкінці 1960-х років, а широку популярність здобув після ролі доктора Френка-Н-Фертера у культовому фільмі "Шоу жахів Роккі Горрора".

Ще однією знаковою роллю Каррі став клоун Пеннівайз в екранізації роману Стівена Кінга "Воно" 1990 року.

Українським глядачам актор також може бути знайомий за роллю містера Гектора у комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Фільмографія Каррі ще включає стрічки "Енні", "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Возз'єднання сімейки Адамсів", "Дуже страшне кіно 2" та інші.

Окрім роботи в кіно й на телебаченні, Каррі багато років виступав на театральній сцені.

Зазначимо, що ще одна трагічна звістка нещодавно сколихнула світ шоу-бізнесу. Стало відомо про смерть легенди кантрі-музики Доллі Партон.