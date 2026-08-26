Об этой трагической новости сообщило TMZ.

По информации источников издания, Тим Карри, который более десяти лет страдал серьезными проблемами со здоровьем, скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе.

Полиция прибыла в дом актера в 23:23. По предварительным данным, никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, что в 2012 году Тим Карри перенес тяжелый инсульт, после которого ему потребовалась операция на мозге. В последние годы из-за проблем со здоровьем он не мог ходить.

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Тим Карри в 2016 году / Фото Getty Images

Что известно о Тиме Карри?

Тим Карри начал актерскую карьеру в конце 1960-х годов, а широкую популярность завоевал после роли доктора Фрэнка-Н-Фертера в культовом фильме "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

Еще одной знаковой ролью Карри стал клоун Пеннивайз в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года.

Украинским зрителям актер также может быть знаком по роли мистера Гектора в комедии "Один дома 2: Заблудился в Нью-Йорке".

Фильмография Карри также включает картины "Энни", "Охота за "Красным октябрем"", "Воссоединение семьи Адамсов", "Очень страшное кино 2" и другие.

Помимо работы в кино и на телевидении, Карри много лет выступал на театральной сцене.

Отметим, что еще одна трагическая новость недавно всколыхнула мир шоу-бизнеса. Стало известно о смерти легенды кантри-музыки Долли Партон.