Трагічну звістку повідомило TMZ.

За інформацією джерел видання, Тім Каррі, який понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям, пішов із життя пізно ввечері у вівторок у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Поліція прибула до помешкання актора о 23:23. Попередньо, жодних ознак насильницької смерті не виявлено.

Нагадаємо, що у 2012 році Тім Каррі переніс тяжкий інсульт, після якого йому знадобилася операція на мозку. В останні роки через проблеми зі здоров'ям він не міг ходити.

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Тім Каррі у 2016 році / Фото Getty images

Що відомо про Тіма Каррі?

Тім Каррі розпочав акторську кар'єру наприкінці 1960-х років, а широку популярність здобув після ролі доктора Френка-Н-Фертера у культовому фільмі "Шоу жахів Роккі Горрора".

Ще однією знаковою роллю Каррі став клоун Пеннівайз в екранізації роману Стівена Кінга "Воно" 1990 року.

Українським глядачам актор також може бути знайомий за роллю містера Гектора у комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Фільмографія Каррі ще включає стрічки "Енні", "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Возз'єднання сімейки Адамсів", "Дуже страшне кіно 2" та інші.

Окрім роботи в кіно й на телебаченні, Каррі багато років виступав на театральній сцені.

Зазначимо, що ще одна трагічна звістка нещодавно сколихнула світ шоу-бізнесу. Стало відомо про смерть легенди кантрі-музики Доллі Партон.