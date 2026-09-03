Мав серйозні проблеми зі здоров'ям: назвали причину смерті актора Тіма Каррі

Наприкінці серпня стало відомо про смерть 80-річного британського актора Тіма Каррі, якого глядачі знають за фільмами "Сам удома", "Воно", "Шоу жахів Роккі Горрора" та інших.

Більш як через тиждень після смерті актора стало відомо, що стало причиною трагедії. Видання People з'ясувало причину його смерті.

Так, згідно з документами Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, Тім Каррі помер через ішемічну хворобу серця. Серед інших проблем зі здоров’ям, які вплинули на його стан, вказані рак нирки та інсульті.

Нагадаємо, що актор переніс важкий інсульт у 2012 році. Це сталося під час масажу, однак сам Каррі спочатку не зрозумів, що з ним відбувається. Масажист помітив, що акторові стало зле, і викликав швидку допомогу. Після інсульту Каррі мав серйозні проблеми зі здоров'ям: пересувався в інвалідному візку та мав проблеми з лівою ногою. Також в актора був помітний частковий параліч обличчя.

Тім Каррі / Фото Getty images

Нагадаємо, що Тім Каррі помер 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.