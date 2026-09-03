Більш як через тиждень після смерті актора стало відомо, що стало причиною трагедії. Видання People з'ясувало причину його смерті.

Так, згідно з документами Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, Тім Каррі помер через ішемічну хворобу серця. Серед інших проблем зі здоров’ям, які вплинули на його стан, вказані рак нирки та інсульті.

Нагадаємо, що актор переніс важкий інсульт у 2012 році. Це сталося під час масажу, однак сам Каррі спочатку не зрозумів, що з ним відбувається. Масажист помітив, що акторові стало зле, і викликав швидку допомогу. Після інсульту Каррі мав серйозні проблеми зі здоров'ям: пересувався в інвалідному візку та мав проблеми з лівою ногою. Також в актора був помітний частковий параліч обличчя.

Тім Каррі / Фото Getty images

Нагадаємо, що Тім Каррі помер 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.