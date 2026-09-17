Впевнена водійка: Тіна Кароль вперше показалась за кермом, і ось яка в неї машина
Тіна Кароль нещодавно отримала водійське посвідчення. Зірка вже не боїться їздити навіть на великі відстані.
На відміну від багатьох колег, Тіна Кароль роками не їздила за кермом автомобіля. Як виявилось, в неї не було посвідчення водія. Лише в червні 2026 року зірка склала теоретичні і практичні іспити, які дали їй самій право водити машину.
Та лише зараз співачка показала, як впевнено почуває себе на дорозі. В її інстаграмі з'явилось відео з чергової благодійної поїздки. Мережу вразило, що зірка зовсім нещодавно отримала водійське посвідчення, але вже розсікає на трасі. Судячи з опублікованих кадрів, до Харкова Тіна їхала самостійно за кермом стильного автомобіля Lexus.
Тіна Кароль за кермом Lexus / Скриншот відео з Instagram Тіни Кароль
Співачка їхала до Харкова, щоб відвідати обласну дитячу клінічну лікарню №1. Кароль привезла допомогу для дитячого онкологічного відділення вартістю 3 мільйони гривень, яку закупив її благодійний фонд. обладнання та витратні матеріали приблизно на 3 мільйони гривень. Тіна передала зокрема шафи біологічної безпеки, операційні світильники, медичні холодильники, дитячі та функціональні ліжка, інфузійні системи та матеріали для медичних процедур.
Тим часом її зірковий колега – Володимир Дантес – потрапив у ДТП. Співак, який вже має солідний водійський стаж, зіткнувся з іншим водієм.