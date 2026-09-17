На відміну від багатьох колег, Тіна Кароль роками не їздила за кермом автомобіля. Як виявилось, в неї не було посвідчення водія. Лише в червні 2026 року зірка склала теоретичні і практичні іспити, які дали їй самій право водити машину.

Та лише зараз співачка показала, як впевнено почуває себе на дорозі. В її інстаграмі з'явилось відео з чергової благодійної поїздки. Мережу вразило, що зірка зовсім нещодавно отримала водійське посвідчення, але вже розсікає на трасі. Судячи з опублікованих кадрів, до Харкова Тіна їхала самостійно за кермом стильного автомобіля Lexus.



Тіна Кароль за кермом Lexus / Скриншот відео з Instagram Тіни Кароль

Співачка їхала до Харкова, щоб відвідати обласну дитячу клінічну лікарню №1. Кароль привезла допомогу для дитячого онкологічного відділення вартістю 3 мільйони гривень, яку закупив її благодійний фонд. обладнання та витратні матеріали приблизно на 3 мільйони гривень. Тіна передала зокрема шафи біологічної безпеки, операційні світильники, медичні холодильники, дитячі та функціональні ліжка, інфузійні системи та матеріали для медичних процедур.

Тим часом її зірковий колега – Володимир Дантес – потрапив у ДТП. Співак, який вже має солідний водійський стаж, зіткнувся з іншим водієм.