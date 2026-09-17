В отличие от многих коллег, Тина Кароль долгие годы не садилась за руль автомобиля. Как оказалось, у нее не было водительских прав. Только в июне 2026 года звезда сдала теоретические и практические экзамены, которые дали ей право водить машину.

Но только сейчас певица показала, как уверенно чувствует себя на дороге. В ее инстаграме появилось видео с очередной благотворительной поездки. Сеть поразило то, что звезда совсем недавно получила водительские права, но уже рассекает по трассе. Судя по опубликованным кадрам, в Харьков Тина ехала самостоятельно за рулем стильного автомобиля Lexus.



Тина Кароль за рулем Lexus / Скриншот видео из инстаграма Тины Кароль

Певица ехала в Харьков, чтобы посетить областную детскую клиническую больницу №1. Кароль привезла помощь для детского онкологического отделения стоимостью 3 миллиона гривен, которую закупил ее благотворительный фонд. Оборудование и расходные материалы обошлись примерно в 3 миллиона гривен. Тина передала, в частности, шкафы биологической безопасности, операционные светильники, медицинские холодильники, детские и функциональные кровати, инфузионные системы и материалы для медицинских процедур.

Тем временем ее звездный коллега – Владимир Дантес – попал в ДТП. Певец, у которого уже есть солидный водительский стаж, столкнулся с другим водителем.