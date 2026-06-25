Об успехе певицы сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там опубликовали фото звезды, на котором она держит в руках свои первые водительские права и искренне улыбается.

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Долгое время певица не садилась за руль самостоятельно и предпочитала услуги профессиональных водителей. Однако недавно артистка решила изменить привычный способ передвижения по городу. Теперь, благодаря получению соответствующего документа, Тина Кароль может самостоятельно садиться за руль и свободно управлять автомобилем.

25 июня Тина Кароль успешно сдала практический экзамен и получила водительское удостоверение,

– отметили в ведомстве.

Тина Кароль получила водительское удостоверение / фото из Instagram

Конечно, не обошли вниманием и её певческую карьеру. В МВД Тину поздравили следующими словами:

На сцене – уверенно. За рулем – официально. Искренне поздравляем Тину и желаем, чтобы все маршруты были удачными, а дороги – безопасными.

Тина Кароль / фото из Instagram

Что известно о карьере Тины Кароль?

Тина Кароль – одна из самых известных украинских певиц, чья творческая деятельность началась более 20 лет назад. Исполнительница является автором многочисленных хитов, возглавлявших музыкальные чарты, а также занимается благотворительностью и активно поддерживает украинскую культуру. В январе этого года артистке исполнился 41 год.

Напомним, каким была свадьба Тины Кароль и Евгения Огира 18 лет назад.