Тіна Кароль показала, як стріляє по мішенях, та поділилась відео у військовій формі

Співачка Тіна Кароль опублікувала ролик, в якому стріляє по мішенях. Також вона поділилась з шанувальниками іншими відео та фотографіями.

Відповідний допис Кароль опублікувала у своєму інстаграмі, пише Show 24. Вона зібрала кілька випадкових світлин та відео.

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На одному з роликів Тіна Кароль чотири рази вистрілила по мішенях з пістолета. Співачка одягла чорні штани та светр, також на ній були захисні окуляри та навушники.

Тіна Кароль стріляє по мішенях / Відео з інстаграму співачки:

Крім того, співачка додала у допис відео та фото, на яких танцює у військовій формі, співає та займається йогою. Також Тіна Кароль поділилась з шанувальниками своїми селфі.

Реакція мережі

"Карусельки від Тіни – вайб".

"Так цікаво – відео, які про життя, про робочі моменти, без позування та прикрас, просто життя".

"Так естетично та зі смаком".

"Яка класна підбірка, такі живі кадри".

"Такий вайб від фото/відео, нереально класна, тепла атмосфера".

"Чекаємо більше таких живих, рандомних фото".

Тіна Кароль пройшла курс з військового вишколу