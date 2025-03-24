24 березня, 12:00
Тіна Кароль показала, як стріляє по мішенях, та поділилась відео у військовій формі
Основні тези
- Тіна Кароль опублікувала відео, де стріляє по мішенях.
- Вона також поділилась іншими відео та фото, де танцює у військовій формі, співає, займається йогою.
Співачка Тіна Кароль опублікувала ролик, в якому стріляє по мішенях. Також вона поділилась з шанувальниками іншими відео та фотографіями.
Відповідний допис Кароль опублікувала у своєму інстаграмі, пише Show 24. Вона зібрала кілька випадкових світлин та відео.
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На одному з роликів Тіна Кароль чотири рази вистрілила по мішенях з пістолета. Співачка одягла чорні штани та светр, також на ній були захисні окуляри та навушники.
Тіна Кароль стріляє по мішенях / Відео з інстаграму співачки:
Крім того, співачка додала у допис відео та фото, на яких танцює у військовій формі, співає та займається йогою. Також Тіна Кароль поділилась з шанувальниками своїми селфі.
Реакція мережі
- "Карусельки від Тіни – вайб".
- "Так цікаво – відео, які про життя, про робочі моменти, без позування та прикрас, просто життя".
- "Так естетично та зі смаком".
- "Яка класна підбірка, такі живі кадри".
- "Такий вайб від фото/відео, нереально класна, тепла атмосфера".
- "Чекаємо більше таких живих, рандомних фото".
Тіна Кароль пройшла курс з військового вишколу
- Нагадаємо, у червні Тіна Кароль пройшла курс з військового вишколу для цивільних. Співачка вивчала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH, вчилася поводитися зі зброєю, вдосконалювала навички зі стрільби та освоювала використання радіозв'язку.
- Згодом Тіна Кароль пояснила, чому вирішила пройти військовий вишкіл. Співачка зауважила, що немає нічого дивного у її бажанні, адже вона є громадянкою України, а в країні триває війна.