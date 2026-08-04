Тіна Кароль вразила своїми накаченими мʼязами на руках: чи дійсно справа в йозі

Популярна українська співачка Тіна Кароль продемонструвала результати регулярних занять спортом. Артистка опублікувала кадри з професійної зйомки, де позує в елегантному чорному вбранні, демонструючи рельєфні руки та підтягнуту спину.

Зірка ніколи не приховувала, що приділяє багато часу фізичним навантаженням. Основою її тренувань є йога, яка вимагає неймовірної витривалості та сили. Завдяки складним статичним вправам і балансам на руках та спині, які співачка регулярно виконує на килимку в залі, їй вдалося побудувати рельєфне та міцне тіло.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Йога чудово допомагає розвинути м'язову масу та підтримувати прекрасну фізичну форму завдяки роботі з вагою власного тіла. Такі асани, як складні баланси на руках та глибокі прогини, діють як потужне функціональне тренування: вони зміцнюють плечовий пояс, руки, спину та м'язи кора, розвивають гнучкість і водночас формують рельєфний і підтягнутий силует, який тепер демонструє Тіна Кароль.

Тіна Кароль займається йогою / колаж 24 Каналу

Артистка не раз доводила, що за ідеальним тілом стоїть колосальна праця. Раніше співачка ділилася своїми думками про шлях до успіху та досягнення результатів:

Успіх – це дисципліна. Все, що залишається за лаштунками, – це системна монотонна робота, і саме вона дає результат. Не вірте, коли говорять, що ніяких зусиль не вкладали в успіх. Це крінж. Кожен сьогоднішній день визначає завтрашній. Почни зараз, не бійся змін.

Очевидно, що для такої розкішної форми потрібен залізний характер. А ось про те, якою Тіна Кароль є поза сценою, нещодавно відверто розповів Сергій Жадан.