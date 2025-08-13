Тіна Кароль довела, що у будь-якому віці можна мати тіло мрії – головне, працювати над собою. Роки тренувань і догляду подарували співачці підтягнуту фігуру з ідеальними формами.

40-річна співачка вкотре це довела, показавшись у спокусливому комбінезоні без бюстгальтера. Повідомляє Show 24 з посиланням на її телеграм-канал.

Так, Тіна Кароль сфотографувалась в дзеркалі. Вона одягнула темно-сірий мереживний комбінезон з тонкими бретельками та глибоким декольте. Поверх вона накинула легку сіру кофту. Волосся артистка зібрала, доповнивши образ природним макіяжем.

Такий лук виглядає водночас елегантно й спокусливо, підкреслюючи витонченість та жіночність співачки.

Ці світлини Тіни Кароль викликали захоплену реакцію від підписників. Коментарі під фото рясніють компліментами – фанати називають співачку "неймовірною", "богинею", "нереальною" та "чарівною".

Коментарі під фото Тіни Кароль / Скриншоти з телеграм-каналу співачки

Тут варто згадати, що така форма – результат щоденної роботи. Тіна Кароль уважно стежить за харчуванням і приділяє багато часу спорту. У її тренування входять йога, планка, вправи зі скакалкою та інші активності, які допомагають залишатися в чудовій фізичній формі.

Зауважимо, нещодавно співачка приміряла відверту сукню від українського бренду Nue. Той образ також отримав шквал компліментів – шанувальники відзначили бездоганний смак Тіни Кароль та вміння обирати сукні, які ідеально підкреслюють її струнку фігуру.