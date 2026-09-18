Тіна Кароль заспівала з прихильницею просто в лікарні: щемливе відео

Співачка Тіна Кароль завітала до Харкова, де відвідала обласну дитячу клінічну лікарню №1 та привезла допомогу для пацієнтів дитячого онкологічного відділення.

Також артистка поспілкувалася з медиками й подарувала незабутні емоції одній зі своїх відданих шанувальниць. Про це стало відомо з інстаграму Тіни Кароль.

Так, окрім благодійної місії, співачка знайшла час для теплого спілкування з працівниками лікарні. Особливо зворушливим став момент, коли Тіна Кароль разом із дитячою неврологинею та педіатринею Анною Черниш виконала свій відомий трек "Україна – це ти". Анна працює саме в цій лікарні та є давньою прихильницею творчості співачки. Емоціями від зустрічі з кумиром вона поділилася на сторінці в Threads.

Тремтячим голосом, десь, може, не в ноту, але це взагалі неважливо, бо в цей момент просто здійснювалася одна з моїх мрій,

– щиро написала медикиня.

Анна додала, що її вразила поведінка Тіни Кароль поза сценою та камерами. За словами лікарки, у житті співачка проста, тепла й добра людина.

Тіна Кароль заспівала з шанувальницею в лікарні: дивіться відео онлайн

До речі, до прифронтового Харкова Тіна Кароль приїхала за кермом власного автомобіля, про який ми вже розповідали раніше.