Кроме того, артистка пообщалась с медиками и подарила незабываемые эмоции одной из своих преданных поклонниц. Об этом стало известно из инстаграма Тины Кароль.

Так, помимо благотворительной миссии, певица нашла время для теплого общения с сотрудниками больницы. Особенно трогательным стал момент, когда Тина Кароль вместе с детским неврологом и педиатром Анной Черныш исполнила свой известный трек "Украина – это ты". Анна работает именно в этой больнице и является давней поклонницей творчества певицы. Эмоциями от встречи с кумиром она поделилась на своей странице в Threads.

Дрожащим голосом, может быть, не совсем в ноту, но это вообще неважно, потому что в этот момент просто сбывалась одна из моих мечт,

– искренне написала врач.

Анна добавила, что ее поразило поведение Тины Кароль за пределами сцены и камер. По словам врача, в жизни певица – простой, теплый и добрый человек.

Тина Кароль спела с поклонницей в больнице: смотрите видео онлайн

Кстати, в прифронтовой Харьков Тина Кароль приехала за рулем собственного автомобиля, о котором мы уже рассказывали ранее.