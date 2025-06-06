Ми бачилися, – Тіна Кароль розповіла, чим закінчився її публічний конфлікт з Олею Поляковою

Один із найгучніших конфліктів українського шоубізнесу – сварка Тіни Кароль та Олі Полякової. Днями Тіна зізналася, чи вдалося їм з колегою цю ситуацію вирішити.

Зокрема, Кароль розповіла, чи зустрічалася з того моменту з Олею Поляковою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого радіо"

Цікаво Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль

Тіна взяла участь в опитуванні "норм, чи стрьом", де відповіла на запитання ведучого Андрія Чорновола про сварки з відомими артистами. Вона заявила, що це "стрьом" і зізналась, що вже помирилась з Олею Поляковою.

Вона колись сказала щось в якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Звісно, ми бачилися. Вона перепросила. А я їй сказала: "Олю, я тебе обіймаю, все буває". Це минуло,

– підкреслила співачка.

Що відомо про публічний конфлікт Тіни Кароль та Олі Полякової

Під час зйомок одного з телешоу у 2021 році Оля Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Після виходу програми вона публічно перепросила, уточнивши, що мала на увазі виключно характер пісень колеги, а не її особисті втрати.

Після цієї історії стосунки між артистками погіршилися – вони уникали спілкування навіть під час спільних заходів. Проте з часом конфлікт вичерпався, і зараз, зі слів артисток, між ними більше немає непорозумінь.