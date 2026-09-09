Тоня Матвієнко вперше за довгий час показала свого батька та здивувала їхньою схожістю

Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показалася разом із батьком Петром Гончаром.

Артистка опублікувала відео з татом на своїй сторінці в інстаграмі.

Вона завітала до Музею Івана Гончара на виставку "Іванів ковчег", де батько особисто провів для неї екскурсію.

Мало хто знає, хто мій батько і дідусь. Завітала сьогодні в музей на виставку "Іванів ковчег", де тато особисто провів мені екскурсію. Навіть пригадала картини, які бачила в дитинстві! Є речі, які назавжди залишаються в пам'яті та серці. Тепер ви будете знати, на кого я схожа,

– написала артистка та виклала уривки відео з екскурсії тата.

Петро Гончар – український художник, мистецтвознавець та генеральний директор Музею Івана Гончара. Він є сином відомого українського скульптора й художника Івана Гончара.

Зазначимо, Петро Гончар та Ніна Матвієнко прожили у шлюбі 50 років. У подружжя троє дітей – донька Тоня та сини Іван і Андрій. Наприкінці 2021 року Ніна Матвієнко розповіла, що вони з чоловіком більше не живуть разом.

Після смерті співачки у 2023 році Петро Гончар залишився її вдівцем. Раніше він також розповідав, чому свого часу пішов із сім'ї.