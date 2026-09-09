Артистка опубликовала видео с отцом на своей странице в инстаграме.

Она посетила Музей Ивана Гончара на выставку "Ковчег Ивана", где отец лично провел для нее экскурсию.

Мало кто знает, кто мой отец и дедушка. Сегодня я побывала в музее на выставке "Ковчег Ивана", где папа лично провел для меня экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и сердце. Теперь вы будете знать, на кого я похожа,

– написала артистка и выложила отрывки видео с экскурсии папы.

Петр Гончар – украинский художник, искусствовед и генеральный директор Музея Ивана Гончара. Он является сыном известного украинского скульптора и художника Ивана Гончара.

Отметим, что Петр Гончар и Нина Матвиенко прожили в браке 50 лет. У супругов трое детей – дочь Тоня и сыновья Иван и Андрей. В конце 2021 года Нина Матвиенко рассказала, что они с мужем больше не живут вместе.

После смерти певицы в 2023 году Петр Гончар остался вдовцом. Ранее он также рассказывал, почему в свое время ушел из семьи.