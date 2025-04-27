Ти ставиш диски, заграє ренебе, – пісня Вови зі Львова та Дорна, якій 13 років, розриває тікток

Спільна композиція Вови зі Львова та Івана Дорна "Атата (ренебе)", випущена понад тринадцять років тому, знову на піку популярності. Трек розриває тікток.

Багато молодих людей дивуються тому, що раніше не чули цю пісню, яка свого часу була досить популярною, пише Show 24.

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Так, користувачі у тікток масово створюють контент під "Атата (ренебе)": від ліпсінгів і танців до коротких ситуативних скетчів з різноманітними підписами.

Загалом тіктокери створили вже близько 5 тисяч роликів під цей звук.

Ти ставиш диски, заграє ренебе

Стрибають цицьки, тому що я тебе

Позаду ліжко, ми там туди-сюди

Побачить фазер і зробить а-та-та,

– йдеться у приспів.

Відео інфлюенсерки Сімбочки, колишньої дівчини Іллі Парфенюка, під "Атата (ренебе)" набрало понад мільйон переглядів та більше 63 тисяч вподобань лише за п'ять днів.

Що відомо про виконавців сьогодні

Вова зі Львова

Артист разом із родиною – дружиною та двома дітьми – вже тривалий час проживає у Лос-Анджелесі (США). Після повномасштабного вторгнення Росії він активно займається благодійністю: разом із дружиною дає концерти в американських містах та збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.

Нещодавно виконавець презентував новий трек "Плаче хлопчик", створений спільно з дружиною. Приспів композиції містить рядки з вірша "Такубоку. Сумні іграшки" української поетеси Ірини Жиленко.

VovaZiLvova, Всюдисвоя – "Плаче хлопчик": дивіться відео онлайн

Іван Дорн

Після початку повномасштабного вторгнення співак виїхав за кордон і, за неофіційною інформацією, наразі мешкає у Франції. Хоча Дорн публічно засудив війну, його репутація залишається неоднозначною. Артиста нещодавно осоромився своїм виступом на вечірці, де були присутні росіяни.

Зауважимо, це не перший випадок, коли старі українські треки отримують друге життя завдяки соціальним мережам. Нещодавно подібне відбулося з піснею "Разные" гурту Quest Pistols. Композиція, випущена також близько 13 років тому, стала популярною не лише в українському, а й у світовому TikTok завдяки вірусному тренду.