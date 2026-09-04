Приєднався до Тіни Кароль та Могилевської: розкрили ім'я третього тренера "Голосу країни-14"

Творці "Голосу країни" продовжують розкривати імена наставників нового, 14-го сезону шоу. Влітку стало відомо, що тренерські крісла займуть Тіна Кароль та Наталія Могилевська.

Тепер команда проєкту назвала ім'я ще одного наставника. Ним став популярний український співак MONATIK. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці "Голосу країни".

Для артиста це буде вже четвертий сезон у ролі тренера "Голосу країни". Водночас загалом він ушосте долучиться до міжнародного формату The Voice.

Це завжди приємно, коли тебе, а значить і твоє музичне бачення, запрошують у крісло наставника, і я ставлюся до цього дуже відповідально. Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше. З вірою у майбутнє. Шукаю неповторні тембри особистостей, котрі надихають на створення чогось цікавого,

– зазначив Дмитро Монатік.

У команді "Голосу країни" наголосили, що артист має особливий підхід до роботи з учасниками. Він уміє помічати не лише вокальні здібності, а й харизму, індивідуальність та особисту історію кожного. Саме тому команди MONATIK у попередніх сезонах вирізнялися яскравими та самобутніми учасниками, які згодом могли заявити про себе на українській музичній сцені.

Таким чином, у новому сезоні за учасників боротимуться одразу три досвідчені українські артисти – Тіна Кароль, Наталія Могилевська та MONATIK. Ім'я четвертого наставника поки залишається інтригою.

До слова, українські артисти останнім часом активно долучаються до популярних телешоу не лише як учасники, а і як судді та наставники. Лише нещодавно стало відомо, що Надя Дорофєєва стала суддею нового сезону популярного танцювального шоу.